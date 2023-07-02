Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского округа
Под обстрел украинской армии 2 июля дважды попало село Дроновка Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Повреждены два частных домовладения, линии газо- и электроснабжения.
«Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий», - добавил Гладков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июня заявил о предотвращении попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. По его словам, по противнику нанесли артиллерийский удар, передает «Радиоточка НСН».
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