Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского округа

Под обстрел украинской армии 2 июля дважды попало село Дроновка Грайворонского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Повреждены два частных домовладения, линии газо- и электроснабжения.

«Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий», - добавил Гладков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июня заявил о предотвращении попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. По его словам, по противнику нанесли артиллерийский удар, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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