В Луганске прогремела серия мощных взрывов

Серия мощных взрывов прогремела в Луганске, сообщает ТАСС.

В Луганской области сообщили о гибели при обстрелах двух беременных женщин

Это случилось в ночь на 13 июля. К северу от города возник мощный пожар. Взрывы раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.

По предварительным данным, над городом сбита ракета тактического комплекса "Точка-У".

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаВзрывЛуганск
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