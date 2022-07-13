В Луганске прогремела серия мощных взрывов

Это случилось в ночь на 13 июля. К северу от города возник мощный пожар. Взрывы раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.

По предварительным данным, над городом сбита ракета тактического комплекса "Точка-У".

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном.

