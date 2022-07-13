В Луганске прогремела серия мощных взрывов
13 июля 202201:02
Серия мощных взрывов прогремела в Луганске, сообщает ТАСС.
Это случилось в ночь на 13 июля. К северу от города возник мощный пожар. Взрывы раздавались в районе села Александровка и поселка Металлист.
По предварительным данным, над городом сбита ракета тактического комплекса "Точка-У".
Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru