В Луганской области сообщили о гибели при обстрелах двух беременных женщин

По утверждению представителей ЛНР, обстрел велся с территории, подконтрольной украинским военным. Также по их данным, были ранены 24 местных жителя, в том числе 8 детей.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

