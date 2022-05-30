В Луганской области сообщили о гибели при обстрелах двух беременных женщин
Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова в Луганской области. Об этом заявили в Штабе обороны самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
По утверждению представителей ЛНР, обстрел велся с территории, подконтрольной украинским военным. Также по их данным, были ранены 24 местных жителя, в том числе 8 детей.
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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