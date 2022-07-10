Над Херсоном прогремели четыре взрыва, работает ПВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном, передает ТАСС 10 июля.

В Херсоне сообщили об обстреле со стороны Николаева

В небе над Херсоном остались следы срабатывания российских систем ПВО.

По данным журналистов, в центре Херсона, на улице Перекопской виден дым.

Официального подтверждения предварительным данным агентства пока нет.

Ранее российские силовые структуры обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатомётами и автоматами, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВзрывыПВОХерсонес Таврический
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