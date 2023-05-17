В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении

На Купянском направлении фиксируются действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что профессиональные ДРГ замечены в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха. Марочко отметил, что они хорошо экипированы.

«Все готово!»: Российские силы могут опередить Киев с контрнаступлением

Также он заявил, что украинская армия использует тактику «кочующих минометов» на Краснолиманском направлении. Так, на базе украинских пикапов установлены минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров. Кроме того, противник использует противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Ранее офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» предположил, что ВСУ начнут наступательные действия на запорожском направлении для атаки на Мариуполь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры