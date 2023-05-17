В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении

Также он заявил, что украинская армия использует тактику «кочующих минометов» на Краснолиманском направлении. Так, на базе украинских пикапов установлены минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров. Кроме того, противник использует противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Ранее офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» предположил, что ВСУ начнут наступательные действия на запорожском направлении для атаки на Мариуполь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

