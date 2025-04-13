В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о четвертом за текущие сутки землетрясении на территории Таджикистана.
Подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в 19:34 по местному времени (17:34 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 24 км северо-восточнее райцентра Рашт, расположенного на востоке Таджикистана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
13 апреля Таджикистан столкнулся с серией сейсмических толчков, которые привели к разрушениям в нескольких регионах страны. Наиболее мощным оказалось утреннее землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в Раштском районе, в 171 км юго-восточнее города Худжанд. В результате землетрясения частично обрушились 17 жилых домов и одна школа. Трагедия также унесла жизнь трехлетнего ребенка, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение
- Австралийский гонщик Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
- Гладков: Водитель грузовика погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Минобороны: Четыре украинских БПЛА уничтожены над несколькими регионами РФ
- Россиянин Лалаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе
- «Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1
- В Турции зафиксировали рекордные за 30 лет заморозки
- Газманов: Во время съемок на студии в Москве произошел пожар
- Артём Дзюба забил 237-й гол в карьере, обновив рекорд
- Врач: Трамп по итогам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru