В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение ﻿﻿

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о четвертом за текущие сутки землетрясении на территории Таджикистана.

Ребенок погиб в Таджикистане в результате землетрясения

Подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в 19:34 по местному времени (17:34 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 24 км северо-восточнее райцентра Рашт, расположенного на востоке Таджикистана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

13 апреля Таджикистан столкнулся с серией сейсмических толчков, которые привели к разрушениям в нескольких регионах страны. Наиболее мощным оказалось утреннее землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в Раштском районе, в 171 км юго-восточнее города Худжанд. В результате землетрясения частично обрушились 17 жилых домов и одна школа. Трагедия также унесла жизнь трехлетнего ребенка, напоминает НСН.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТаджикистан

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