Гладков: Водитель грузовика погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
13 апреля 202520:19
Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в Белгородской области, водитель погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное, от полученных ранений водитель скончался на месте.
Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
12 апреля Гладков сообщил, что за сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще двое получили ранение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru