Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации Минобороны, 13 апреля около 12:50 мск дежурные силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Позднее, примерно в 14:15 мск, еще один подобный аппарат был так же уничтожен над Белгородской областью.
Кроме того, с 16:30 до 19:00 мск средствами ПВО были сбиты два украинских дрона самолетного типа — над Брянской и Курской областями, сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru