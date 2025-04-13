Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями

По информации Минобороны, 13 апреля около 12:50 мск дежурные силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Позднее, примерно в 14:15 мск, еще один подобный аппарат был так же уничтожен над Белгородской областью.

Кроме того, с 16:30 до 19:00 мск средствами ПВО были сбиты два украинских дрона самолетного типа — над Брянской и Курской областями, сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области.