Экс-советник главы Пентагона призвал наладить отношения с Россией
Москва не стремится захватить Европу, сообщил в соцсети Х экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
По его словам, наступило время наладить с Россией отношения. «Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу», — указал он.
Макгрегор призвал заключить мир.
Ранее бывший советник заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп должны прийти к выводу, что президента Украины Владимира Зеленского нужно убирать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru