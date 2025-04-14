Экс-советник главы Пентагона призвал наладить отношения с Россией

Москва не стремится захватить Европу, сообщил в соцсети Х экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

По его словам, наступило время наладить с Россией отношения. «Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу», — указал он.

Макгрегор призвал заключить мир.

Ранее бывший советник заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп должны прийти к выводу, что президента Украины Владимира Зеленского нужно убирать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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