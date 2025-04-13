Россиянин Лалаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе

В рамках турнира в Братиславе, в категории до 60 кг, россиянин Лалаев завоевал бронзовую медаль, победив поляка Оливера Скшипчака со счетом 5:0.

На чемпионате Европы 2024 года спортсмен также стал обладателем бронзовой награды. Лалаев также занял третье место на чемпионате мира 2024 года.

Чемпионат Европы 2025 года завершится 13 апреля. Сборная России завоевала 17 медалей, из них 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых.

В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».





