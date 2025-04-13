Австралийский гонщик Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри одержал победу на четвертом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна, который состоялся на трассе «Сахир».
Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса», а замкнул тройку призеров его соотечественник Ландо Норрис, также выступающий за «Макларен».
В общем зачете лидерство удерживает Норрис с 77 очками. Пиастри, набравший 74 балла, поднялся на вторую строчку. Третье место занимает четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в активе которого 69 очков.
Следующий, пятый этап чемпионата мира, состоится в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.
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