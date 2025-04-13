Австралийский гонщик Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса», а замкнул тройку призеров его соотечественник Ландо Норрис, также выступающий за «Макларен».

В общем зачете лидерство удерживает Норрис с 77 очками. Пиастри, набравший 74 балла, поднялся на вторую строчку. Третье место занимает четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в активе которого 69 очков.

Следующий, пятый этап чемпионата мира, состоится в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Четырёхкратный чемпион «Формулы 1» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком в 2024 году, напоминает НСН.





