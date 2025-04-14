Трамп: США проведут расследования по пошлинам
Американские власти проведут расследования, связанные с пошлинами, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.
По его словам, будет оценена вся цепочка поставок электроники и полупроводников. Речь идет о национальной безопасности. Отмечается, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую «тарифную корзину».
При этом Трамп упомянул Китай, который, по его словам, «относится к нам хуже всех».
Ранее стало известно, что торговая война и обоюдное повышение пошлин приведёт к тому, что США и Китаю придётся искать новые рынки сбыта. В этом «пинг-понге пошлинами» выигравших не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США проведут расследования по пошлинам
- Хинштейн рассказал о 200-килограммовом беспилотнике ВСУ
- В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение
- Австралийский гонщик Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
- Гладков: Водитель грузовика погиб в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Минобороны: Четыре украинских БПЛА уничтожены над несколькими регионами РФ
- Россиянин Лалаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе
- «Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1
- В Турции зафиксировали рекордные за 30 лет заморозки
- Газманов: Во время съемок на студии в Москве произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru