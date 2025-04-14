Трамп: США проведут расследования по пошлинам

По его словам, будет оценена вся цепочка поставок электроники и полупроводников. Речь идет о национальной безопасности. Отмечается, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую «тарифную корзину».

При этом Трамп упомянул Китай, который, по его словам, «относится к нам хуже всех».

Ранее стало известно, что торговая война и обоюдное повышение пошлин приведёт к тому, что США и Китаю придётся искать новые рынки сбыта. В этом «пинг-понге пошлинами» выигравших не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

