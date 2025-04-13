В Турции зафиксировали рекордные за 30 лет заморозки
В некоторых регионах Турции за последние три дня зафиксированы сильнейшие за 30 лет заморозки. Об этом в соцсети X заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
Министр сообщил, что за последние три дня температура в некоторых районах опустилась до -15 градусов, а в отдельных регионах были зафиксированы минимальные показатели за последние 30 лет.
Юмаклы также отметил, что похолодание сопровождалось сильными снегопадами и градом, что негативно сказалось на сельском хозяйстве. По его словам, Минсельхоз в последние дни оказывал поддержку производителям и намерен продолжать это делать.
Юмаклы отметил, что текущие заморозки оказались одними из самых разрушительных за всю историю страны. Их масштабы можно сравнить только с аномалиями 2014 года. Правительство уже заверило, что окажет поддержку фермерам, хозяйства которых серьезно пострадали из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на южном берегу Крыма выпал снег и фиксируются заморозки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru