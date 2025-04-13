«Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1

Петербургский «Зенит» дома разгромил лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счётом 4:1 в матче 24-го тура чемпионата страны.

«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ ﻿﻿

Голы в составе «Зенита» забили: Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (80) и Луис Энрике (90+1). Единственный мяч «Краснодара» на счету Никиты Кривцова (16).

После этой победы «Зенит» с 50 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, в то время как «Краснодар» сохраняет лидерство с 52 очками.

В следующем туре 20 апреля «Зенит» примет «Химки», а «Краснодар» днём ранее сыграет дома с грозненским «Ахматом».

16 марта «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: fc-zenit.ru
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