«Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1
Петербургский «Зенит» дома разгромил лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счётом 4:1 в матче 24-го тура чемпионата страны.
Голы в составе «Зенита» забили: Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (80) и Луис Энрике (90+1). Единственный мяч «Краснодара» на счету Никиты Кривцова (16).
После этой победы «Зенит» с 50 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, в то время как «Краснодар» сохраняет лидерство с 52 очками.
В следующем туре 20 апреля «Зенит» примет «Химки», а «Краснодар» днём ранее сыграет дома с грозненским «Ахматом».
16 марта «Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» в чемпионате России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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