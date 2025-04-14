Хинштейн рассказал о 200-килограммовом беспилотнике ВСУ
200-килограммовый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины найден на территории Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, его нашли добровольцы отряда «БАРС-Курск» вместе с военной полицией. Беспилотник может поднимать до 50 кг. Его дальность полета – 1000 километров при скорости 150 км/ч.
Отмечается, что место падения беспилотника оцепили. Саперы будут его разминировать. Эксперты ежедневно обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, отметил Хинштейн.
Тем временем, Вооруженные силы Украины усилили свою группировку операторами гексакоптеров «Баба-яга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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