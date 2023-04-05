В сообщении говорится, что огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группы войск «Центр» были также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

«Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько десятков наемников уничтожено на запорожском направлении, сообщает «Свободная пресса».