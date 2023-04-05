Контратака ВСУ была сорвана в ДНР в районе Северска

Контратака украинских войск была сорвана в районе населённого пункта Северск Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группы войск «Центр» были также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

«Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько десятков наемников уничтожено на запорожском направлении, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФДНРСпецоперация

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