Контратака ВСУ была сорвана в ДНР в районе Северска
Контратака украинских войск была сорвана в районе населённого пункта Северск Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группы войск «Центр» были также поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30», - уточнили в военном ведомстве.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько десятков наемников уничтожено на запорожском направлении, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru