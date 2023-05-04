В свою очередь представитель Запорожской областной администрации, назначенной Московй, Владимир Рогов информировал о скоплении ВСУ на передовой в этом направлении.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о 116 погибших бойцах ЧВК за сутки и начале контрнаступательных действий ВСУ.

