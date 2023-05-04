В ЛНР заявили о выдвижении крупной колонны техники ВСУ к Северску
Вооружённые силы Украины перебросили большую колонну бронированной и иной техники в сторону Северска для возможного штурма города Кременная. Как сообщает ТАСС, такую информацию предоставили в силовых структурах ЛНР.
Кременная имеет стратегического значения для обеих сторон. Как передает RT, речь также идёт о Лисичанском направлении. До этого стало известно об усилении украинскими подразделениями артиллерийской подготовки на Донецком направлении.
В свою очередь представитель Запорожской областной администрации, назначенной Московй, Владимир Рогов информировал о скоплении ВСУ на передовой в этом направлении.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о 116 погибших бойцах ЧВК за сутки и начале контрнаступательных действий ВСУ.
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