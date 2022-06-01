В ЛНР запускают снаряды с инструкциями для ВСУ

В них указана сложившаяся ситуация на определенном участке фронта и прописана подробная инструкция для боевиков Вооруженных сил Украины, как сложить оружие и выйти из зоны боевых действий.

Снаряд разрывается в воздухе, чтоб листовки разлетелись и оповестили украинских силовиков.

Большинство националистов остается в пригородах освобожденных городов. В их сторону также запускают снаряды, начиненные листовками с инструкциями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР полностью освобожден. Населенный пункт находится под контролем войск России и сил республики.

