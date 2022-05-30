СМИ: сотрудник французского телеканала BFMTV погиб под Северодонецком

По данным канала, погибший получил аккредитацию на работу на Украине от телеканала BFMTV. Автомобиль, в котором находился Имхофф, попал под обстрел.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населённом пункте Новозвановка в Донбассе, сообщает RT.

