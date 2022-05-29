Кадыров: Северодонецк полностью освобожден

По его словам, населенный пункт находится под контролем войск России и сил республики. «Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — отметил политик.

Кадыров подчеркнул, что Северодонецк был освобожден «за три часа», а «все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города».

Ранее представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке.

