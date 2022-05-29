Кадыров: Северодонецк полностью освобожден
Город Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, населенный пункт находится под контролем войск России и сил республики. «Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — отметил политик.
Кадыров подчеркнул, что Северодонецк был освобожден «за три часа», а «все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города».
Ранее представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке.
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