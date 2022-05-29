Кадыров: Северодонецк полностью освобожден

Город Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Силы ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка

По его словам, населенный пункт находится под контролем войск России и сил республики. «Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — отметил политик.

Кадыров подчеркнул, что Северодонецк был освобожден «за три часа», а «все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города».

Ранее представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры