В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков Украины у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины в районе городов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

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Как отмечается, работа станций РЭБ была зафиксирована в районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое. Так, силовики Украины пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили их военную технику в этих районах.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиловикиУкраинаДонбасс
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