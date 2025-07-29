Тбилиси обвинил страны Балтии в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что Латвия, Литва и Эстония стремятся вовлечь Тбилиси в противостояние с Россией, а после отказа — вводят санкции против Грузии. Об этом сообщает издание «Первый грузинский».

По словам Вольского, давление со стороны стран Балтии направлено на то, чтобы «снизить риски для самих себя», втянув Грузию в конфликт. Он подчеркнул, что приоритетом для Тбилиси остается сохранение стабильности.

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В конце 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе утверждал, что ключевые политические и экономические трудности начались после того, как грузинские власти в 2022 году отказались «открыть второй фронт» против России.

По его словам, соответствующее требование поступало от США через местные оппозиционные силы. Тбилиси, как заявил глава правительства, отверг участие в военном конфликте на стороне Украины, что якобы вызвало внешнее и внутреннее давление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
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