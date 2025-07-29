VK и Сбер совместно работают над внедрением технологий защиты от мошенничества в национальный мессенджер Max. Сбер предоставит свои знания и технологическую базу для обнаружения подозрительных транзакций и звонков. Кусков отметил, что над совершенствованием безопасности тех или иных приложений нужно работать ежедневно.

«Я бы посоветовал группе «ВКонтакте» быть поосторожнее с заявлениями о том, что их технологии защитят от мошенников. Пентагон взламывали хакеры, напоминаю. Не бывает 100% гарантии ничему в мире. Нужно просто ежедневно работать в этом направлении. Понятное дело, что социальная инженерия никуда не денется, людей надо учить кибергигиене. Я всегда говорю одно и то же: не надо никому давать телефон, не надо открывать сообщения от незнакомых лиц, не надо голосовать нигде. Нужно максимально стараться не делать то, что предлагают незнакомые люди. Иногда и действия знакомых могут вызвать подозрения. Когда эти подозрения закрадываются, попробуйте как-то связаться с вашим знакомым и уточнить, не взломали ли его», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил НСН, что указание назначения платежа при переводе на незнакомые номера вряд ли поможет защитить счет от блокировки, однако может пригодиться в случае возбуждения уголовного дела по подозрению в дропперстве.

