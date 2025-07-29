Словакия задержала поставку семи из 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины
Словакия не выполнила обязательства по поставке Украине всей партии из 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, заказанных в рамках международного соглашения. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality, уточнив, что Киев до сих пор не получил семь из них, несмотря на запланированные сроки в 2024 году.
По информации портала, поставка орудий, профинансированная Германией, Данией и Норвегией на сумму 92 миллиона евро, затянулась на фоне разногласий с украинским заводом-партнером и неоднозначных решений министерства обороны Словакии.
Проблемы с исполнением контракта, как утверждается, начались еще в 2023 году после смены руководства ведомства.
Словакия передала первые два орудия в августе 2023 года, еще четыре — в начале 2024 года. В апреле 2025 года были отгружены еще три гаубицы. Однако оставшиеся семь на момент публикации остаются непоставленными, передает «Радиоточка НСН».
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