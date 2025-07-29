Названа причина, по которой нельзя заправлять современные авто АИ-92

Современные автомобили, включая китайские модели, не рассчитаны на постоянную эксплуатацию на бензине марки АИ-92. Об этом заявил технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, использование низкооктанового топлива допустимо лишь в экстренных случаях — например, если на трассе нет другого варианта, можно залить 10-15 литров, чтобы добраться до полноценной заправки.