Названа причина, по которой нельзя заправлять современные авто АИ-92
Современные автомобили, включая китайские модели, не рассчитаны на постоянную эксплуатацию на бензине марки АИ-92. Об этом заявил технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в интервью «Газете.Ru».
По его словам, использование низкооктанового топлива допустимо лишь в экстренных случаях — например, если на трассе нет другого варианта, можно залить 10-15 литров, чтобы добраться до полноценной заправки.
Однако регулярное применение АИ-92 приводит к детонации двигателя, что вредит мотору и может закончиться его капитальным ремонтом.
Колодочкин отметил, что некоторые китайские производители умышленно указывали совместимость с АИ-92 в технической документации для привлечения российских покупателей, желающих сэкономить на топливе. Однако, как подчеркнул эксперт, это маркетинговый ход, а не техническое руководство к действию, передает «Радиоточка НСН».
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