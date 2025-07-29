В Госдуме не поддержали идею запрета творчества иноагентов

В Госдуме раскритиковали инициативу крымского парламента, предложившего запретить использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами. Зампред комитета по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что подобные меры в сфере искусства неэффективны и неуместны.

По словам депутата, даже в случае введения запретов доступ к информации останется возможным благодаря интернету. Он отметил, что любые ограничения в культурной сфере вызывают обратный эффект, поскольку «запретный плод сладок».

Парламент Крыма предложил запретить использование произведений иноагентов

Шолохов подчеркнул, что оценивать произведения следует не по статусу их авторов, а по содержанию и качеству.

Он также напомнил, что призывы к насилию и терроризму уже предусмотрены в Уголовном кодексе, а реальное влияние может оказать только экономическое давление, а не культурная цензура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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