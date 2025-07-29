В Госдуме не поддержали идею запрета творчества иноагентов

В Госдуме раскритиковали инициативу крымского парламента, предложившего запретить использование и исполнение произведений, созданных иностранными агентами. Зампред комитета по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что подобные меры в сфере искусства неэффективны и неуместны.

По словам депутата, даже в случае введения запретов доступ к информации останется возможным благодаря интернету. Он отметил, что любые ограничения в культурной сфере вызывают обратный эффект, поскольку «запретный плод сладок».