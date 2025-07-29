Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости Юлии Захаровой
Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что у ее коллеги Юлии Захаровой нет проблем с алкоголем.
Она назвала подобные слухи ложными и отказалась обсуждать личную жизнь актрисы заочно, предложив адресовать вопросы напрямую Захаровой.
Юлия Захарова, сыгравшая Лену Полено, недавно отметила 45-летие. С 2019 года она не появлялась в новых фильмах и сериалах, что породило домыслы в СМИ о возможных проблемах со здоровьем и депрессии.
В 2023 году на экраны вышло продолжение «Счастливы вместе» — проект под названием «Букины», в котором снялись большинство актеров оригинального состава. Захарова в новом сезоне участия не принимала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru