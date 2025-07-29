Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости Юлии Захаровой

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что у ее коллеги Юлии Захаровой нет проблем с алкоголем.

Она назвала подобные слухи ложными и отказалась обсуждать личную жизнь актрисы заочно, предложив адресовать вопросы напрямую Захаровой.