Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости Юлии Захаровой

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что у ее коллеги Юлии Захаровой нет проблем с алкоголем.

Она назвала подобные слухи ложными и отказалась обсуждать личную жизнь актрисы заочно, предложив адресовать вопросы напрямую Захаровой.

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Юлия Захарова, сыгравшая Лену Полено, недавно отметила 45-летие. С 2019 года она не появлялась в новых фильмах и сериалах, что породило домыслы в СМИ о возможных проблемах со здоровьем и депрессии.

В 2023 году на экраны вышло продолжение «Счастливы вместе» — проект под названием «Букины», в котором снялись большинство актеров оригинального состава. Захарова в новом сезоне участия не принимала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТНТ / скриншот с видео
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