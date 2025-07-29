«Уйдет не по Конституции»: Зеленскому предрекли отставку по сценарию Януковича
Вне зависимости от того, кто сменит Владимира Зеленского на посту президента Украины, преемнику не удастся остановить российско-украинский конфликт, сказал НСН Владимир Олейник.
Украинского лидера Владимира Зеленского могут сместить с его поста в нарушение Конституции, как это уже было в 2014 году с тогдашним главой государства Виктором Януковичем, однако смена власти не повлечет за собой прекращение российско-украинского конфликта. Об этом НСН заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу, на которой обсуждалась замена Зеленского, которая стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом и продолжения западной помощи в российско-украинском конфликте. Олейник допустил повторение на Украине сценария 2014 года.
«Когда СВР о чем-то сообщает официально, она, вероятно, ссылается на достаточно надежные источники. Скорее всего, вариант замены Зеленского уже прорабатывается. Думаю, что Ермак попытается сохранить свое влияние в политике, но если должность президента займет Залужный, все будет аннулировано. На Украине может повториться сценарий 2014 года, когда тогдашнего президента Виктора Януковича сместили в нарушение Конституции: Зеленского могут принудить уйти с поста, используя протестные настроения заказного характера», — сказал Олейник.
При этом собеседник НСН усомнился, что приход к власти нового президента остановит конфликт на Украине.
«Европейцев Зеленский устраивает, они же хотят продолжения войны, потому что боятся войны России с НАТО. Зеленский — это тот президент, которого не надо подталкивать, это настолько инициативный идиот, что его надо придерживать. Но даже после его ухода конфликт на Украине будет продолжаться: и Зеленский, и его возможный преемник экс-главком ВСУ Залужный — представители партии войны, а представителя партии мира я пока на Украине не вижу», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине разработан многоэтапный план по отстранению президента Владимира Зеленского от власти.
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