В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска
Украина стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области. Такое заявление сделал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что артиллерийские установки калибра 155 миллиметров Krab были замечены в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка. По словам Марочко, на бортах и башне установок расположены украинские флаги и кресты.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН отмечал, что Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления. По его словам, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе
- Замглавы обороны Украины призвала не спрашивать о планируемом контрнаступлении
- В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО
- Полянский обвинил бойцов из США и Украины в бесчеловечном обращении с пленными
- Рогов: ВСУ сосредоточили 75 тысяч военных на Запорожском направлении
- В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
- СМИ сообщили об отказе адвоката Нетаньяху защищать его в суде
- В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска
- Марочко рассказал о серьезных потерях ВСУ в боях за Артемовск
- Япония продолжит участие в проектах на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru