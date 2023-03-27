В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска

Он отметил, что артиллерийские установки калибра 155 миллиметров Krab были замечены в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка. По словам Марочко, на бортах и башне установок расположены украинские флаги и кресты.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН отмечал, что Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления. По его словам, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем.

