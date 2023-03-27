«Украинские боевики за истекшую неделю понесли ... около 1,5 тысяч безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь», — цитирует эксперта РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что около 20% раненых имеют серьезные увечья, пишет «Свободная пресса». В дальнейшем эти военные не смогут вернуться на фронт.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек, напоминает телеканал «360».

