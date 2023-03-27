Марочко рассказал о серьезных потерях ВСУ в боях за Артемовск
Украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики за истекшую неделю понесли ... около 1,5 тысяч безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь», — цитирует эксперта РИА Новости.
Офицер подчеркнул, что около 20% раненых имеют серьезные увечья, пишет «Свободная пресса». В дальнейшем эти военные не смогут вернуться на фронт.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек, напоминает телеканал «360».
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