В ЛНР сообщили об усилении Украиной ПВО на Донецком направлении
Украинские вооруженные силы предпринимают попытки укрепить свою противовоздушную оборону на Донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что в Славянске, Краматорске и Дружковке замечено увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск. По словам Марочко, техника, которую ВСУ используют для укрепления ПВО, в основном советского образца, однако есть и установки Запада.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину. Отмечалось, что Берлин передал Киеву систему ПВО с ракетами. Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru