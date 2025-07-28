Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент РФ Владимира Путина провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, в ходе разговора обсуждалась напряжённая обстановка на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что позиция Москва неизменна и заключается в исключительно мирном урегулировании конфликтов в регионе.
«Путин акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления её внутриполитической стабильности посредством соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», - говорится в сообщении.
Также президент РФ выразил готовность содействовать «нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы».
Ранее спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил, что Израиль и Сирия договорились о введении режима прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru