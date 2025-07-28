«И так перегруз!»: Учителя не поддержали желание общественников ввести в школе курсы сиделок
У детей просто нет времени, чтобы еще получать какую-то профессию, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Старшеклассники испытывают огромный перегруз и в свободное от учебы время активно готовятся к ЕГЭ, им явно не до курсов сиделок, сказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявил, что ученики старших классов уже в школе могут получить простую, но нужную профессию - помощник воспитателя, для этого надо ввести специальный курс обучения навыкам ухода за детьми. Казаков усомнился в успехе реализации подобной инициативы.
«Школьный процесс в старших классах очень напряженный. У старшеклассников огромный перегруз, связанный с ЕГЭ и большим количеством уроков. В этой связи я не понимаю, как это можно нормально реализовать. У детей просто нет времени, чтобы еще и какую-то профессию получать. Школа направлена на получение и формирование знаний, которые потом понадобятся в жизни. А вот подобные шаги назад не помогут обществу развиваться. Дети по желанию могут, конечно, посещать какие-то курсы, однако в целом государственная политика должна быть сориентирована на том, чтобы школьное образование было общеобразовательным», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы.
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