Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявил, что ученики старших классов уже в школе могут получить простую, но нужную профессию - помощник воспитателя, для этого надо ввести специальный курс обучения навыкам ухода за детьми. Казаков усомнился в успехе реализации подобной инициативы.

«Школьный процесс в старших классах очень напряженный. У старшеклассников огромный перегруз, связанный с ЕГЭ и большим количеством уроков. В этой связи я не понимаю, как это можно нормально реализовать. У детей просто нет времени, чтобы еще и какую-то профессию получать. Школа направлена на получение и формирование знаний, которые потом понадобятся в жизни. А вот подобные шаги назад не помогут обществу развиваться. Дети по желанию могут, конечно, посещать какие-то курсы, однако в целом государственная политика должна быть сориентирована на том, чтобы школьное образование было общеобразовательным», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы.

