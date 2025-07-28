Родин ранее заявил, что Россия может столкнуться с новыми природными катаклизмами уже этой осенью. По его словам, внезапных погодных перемен будет все больше. Эксперт отметил, что в средней полосе России вероятность ураганов увеличивается в весенний и осенний периоды.

«Осенью ожидается наибольшая активность ураганов и сильных ветров. Возможно образование смерчей, но это редкость для нашей полосы. Однако ураганы в средней полосе России наиболее вероятны в весенний и осенний периоды. Те изменения климата, связанные с увеличением вероятности роста экстремальных событий, которые сейчас происходят, коснутся практически всей территории нашей страны. Мы привыкли жить в очень спокойной климатической зоне по сравнению с другими регионами мира. Поэтому то, что для других регионов земного шара является нормой, для нас непривычно», - сказал собеседник НСН.

Ранее гляциолог, ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева рассказала НСН, что уплотнение арктического льда положительно повлияет на климатическую обстановку, однако любое искусственное воздействие на природную экосистему может привести и к негативным последствиям

