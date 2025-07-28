Правительство запретило экспорт бензина из России до 31 августа

Правительство России приняло решение полностью запретить экспорт бензина в августе, чтобы удержать стабильные цены на внутреннем рынке в период высокого спроса. Об этом сообщили в кабмине.

Ограничение распространяется на всех производителей, включая крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые ранее могли вывозить топливо за рубеж.