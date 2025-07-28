Правительство запретило экспорт бензина из России до 31 августа

Правительство России приняло решение полностью запретить экспорт бензина в августе, чтобы удержать стабильные цены на внутреннем рынке в период высокого спроса. Об этом сообщили в кабмине.

Ограничение распространяется на всех производителей, включая крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые ранее могли вывозить топливо за рубеж.

В России могут полностью запретить экспорт бензина

Ранее аналогичный запрет уже действовал, но касался только трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ, не имеющих собственного производства.

Мера вводится на фоне роста оптовых цен и совпадает с пиком сезонного потребления и активной фазой сельскохозяйственных работ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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