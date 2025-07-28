Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии
Временный поверенный в делах РФ в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.
Уточняется, что дипломату был выражен протест и вручена официальная нота из-за якобы нарушения морской границы Эстонии российским пограничным судном «Сочи 500».
В МИД республики указали, что инцидент произошёл 26 июля близ острова Вайндлоо.
«Нарушение РФ морской границы Эстонии является серьёзным и неприемлемым инцидентом», - заключил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Ранее Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%
- Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху
- Доведет до операции: Ревматолог призвал воздержаться от хруста пальцами
- Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии
- «И так перегруз!»: Учителя не поддержали желание общественников ввести в школе курсы сиделок
- Представители Фила Коллинза опровергли слухи, что музыкант находится в хосписе
- В Госдуме назвали нерациональным запрет самокатов по всей стране
- Россиянам предрекли нетипичные ураганы осенью 2025 года
- «Блеф на коне»: Ультиматум Трампа России сравнили с игрой в покер
- Трамп заявил, что стал менее заинтересован в диалоге с Путиным по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru