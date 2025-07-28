Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии

Временный поверенный в делах РФ в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Лукашенко бессрочно запретили въезд в Эстонию

Уточняется, что дипломату был выражен протест и вручена официальная нота из-за якобы нарушения морской границы Эстонии российским пограничным судном «Сочи 500».

В МИД республики указали, что инцидент произошёл 26 июля близ острова Вайндлоо.

«Нарушение РФ морской границы Эстонии является серьёзным и неприемлемым инцидентом», - заключил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Ранее Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияМИДЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры