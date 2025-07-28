В Госдуме назвали нерациональным запрет самокатов по всей стране
Вводить запрет на использование самокатов по всей России нерационально. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
По его словам, данный вопрос в настоящее время не требует регулирования на федеральном уровне.
«Есть регионы, в которых самокаты нужны», - пояснил Федяев, добавив, что дополнительные штрафы в сфере регулирования СИМ в КоАП РФ прописать всё же необходимо.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минтранс РФ с предложением запретить курьерам использовать средства передвижения с электромотором, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru