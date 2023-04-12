Эксперт: не все ракеты РФ долетят до запада Украины из-за ПВО
Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о пяти зонах противовоздушной обороны Украины. Мнение эксперта приводит издание «Свободная пресса».
Кнутов отметил, что зоны противовоздушной обороны Украины оснащены зенитно-ракетными комплексами Gepard, IRIS-T и NASAMS.
Эксперт полагает, что российские ракеты, скорее всего, не смогут пролететь через все пять зон ПВО. Для уничтожения объектов инфраструктуры эффективнее использовать диверсионные группы, заявил он.
К 13 апреля Украина полностью истощит запас ракет для комплексов ПВО «Бук», а боеприпасы для С-300 закончатся к 3 мая. Об этом говорится в оказавшихся в публичном доступе секретных документах Пентагона, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru