Привычка хрустеть пальцами не наносит вреда суставам у здоровых людей, заявил физиотерапевт Рауль Вальдесусо в интервью изданию Vanitatis. Как отметил специалист, это вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Однако Серебрянский усомнился в выводе Вальдесусо.

«Это однозначно не совсем полезно. Потому что хруст вызывает дополнительное травмирование внутри суставного хряща. Может травмироваться и связочный аппарат. Пользы от этого нет, нельзя отнести подобное действие к физической разработке суставов. Чаще всего это связано с гипермодильностью сустава, то есть с подвижностью. У некоторых людей гипермобильность связана с самим состоянием суставных хрящей. Кто-то пытается их разрабатывать, находят в этом удовольствие, но подобное – плохо. Лучше не хрустеть», - подчеркнул он.