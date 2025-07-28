Доведет до операции: Ревматолог призвал воздержаться от хруста пальцами

Тем, кто любит похрустеть пальцами, стоит сделать МРТ суставов, рассказал НСН Юрий Серебрянский.

Есть немало любителей хрустеть пальцами, однако такая привычка может довести до операции, сообщил НСН врач-ревматолог Юрий Серебрянский.

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Привычка хрустеть пальцами не наносит вреда суставам у здоровых людей, заявил физиотерапевт Рауль Вальдесусо в интервью изданию Vanitatis. Как отметил специалист, это вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Однако Серебрянский усомнился в выводе Вальдесусо.

«Это однозначно не совсем полезно. Потому что хруст вызывает дополнительное травмирование внутри суставного хряща. Может травмироваться и связочный аппарат. Пользы от этого нет, нельзя отнести подобное действие к физической разработке суставов. Чаще всего это связано с гипермодильностью сустава, то есть с подвижностью. У некоторых людей гипермобильность связана с самим состоянием суставных хрящей. Кто-то пытается их разрабатывать, находят в этом удовольствие, но подобное – плохо. Лучше не хрустеть», - подчеркнул он.

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Как добавил собеседник НСН, любителям похрустеть пальцами стоило бы сделать МРТ суставов.

«Мне попадаются такие пациенты, делаем им МРТ суставов. Находим изменения, повреждения в суставах, это может довести до операций. Может быть артрозное изменение в суставе, подагра, все зависит от того, какие суставы. Лучше обратиться к травматологу и потом, по рекомендации выполнить МРТ суставов», - пояснил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН» призвал ни в коем случае не заменять лекарства биологически активными добавками.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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