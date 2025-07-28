Представители Фила Коллинза опровергли слухи, что музыкант находится в хосписе

Информация о том, что знаменитый британский рок-музыкант, участник коллектива Genesis Фил Коллинз находится в хосписе, не соответствует действительности. Об этом сообщает New Musical Express.

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Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что барабанщик и певец якобы «находится на смертном одре», представители Коллинза заявили изданию, что он действительно был госпитализирован.

Они пояснили, что 74-летний музыкант «далёк от смерти» - он всего лишь перенёс операцию на колене и в настоящее время восстанавливается.

Ранее слухи о своей госпитализации опроверг народный артист РФ Юрий Антонов, заявивший, что чувствует себя нормально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.instagram.com/officialphilcollins/
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