Представители Фила Коллинза опровергли слухи, что музыкант находится в хосписе
Информация о том, что знаменитый британский рок-музыкант, участник коллектива Genesis Фил Коллинз находится в хосписе, не соответствует действительности. Об этом сообщает New Musical Express.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что барабанщик и певец якобы «находится на смертном одре», представители Коллинза заявили изданию, что он действительно был госпитализирован.
Они пояснили, что 74-летний музыкант «далёк от смерти» - он всего лишь перенёс операцию на колене и в настоящее время восстанавливается.
Ранее слухи о своей госпитализации опроверг народный артист РФ Юрий Антонов, заявивший, что чувствует себя нормально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru