Представители Фила Коллинза опровергли слухи, что музыкант находится в хосписе

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что барабанщик и певец якобы «находится на смертном одре», представители Коллинза заявили изданию, что он действительно был госпитализирован.

Они пояснили, что 74-летний музыкант «далёк от смерти» - он всего лишь перенёс операцию на колене и в настоящее время восстанавливается.

Ранее слухи о своей госпитализации опроверг народный артист РФ Юрий Антонов, заявивший, что чувствует себя нормально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

