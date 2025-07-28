Россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%

По его словам, в этом случае к набранным индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и к фиксированной выплате будут применены коэффициенты повышения.

Эксперт пояснил, что для увеличения ИПК на 74%, а фиксированной выплаты на 58%, гражданину нужно отложить обращение за назначением страховой пенсии по старости на семь лет.

«А если обратиться на восемь лет позже, ИПК будет увеличено на 90%, а фиксированная выплата – на 73%», - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что с 1 августа 2025 года в России будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщает RT.

