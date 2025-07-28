Россиянам объяснили, как увеличить пенсию на 70%
Размер пенсии можно увеличить, если обратиться за её назначением позже возникновения у гражданина соответствующего права. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в этом случае к набранным индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и к фиксированной выплате будут применены коэффициенты повышения.
Эксперт пояснил, что для увеличения ИПК на 74%, а фиксированной выплаты на 58%, гражданину нужно отложить обращение за назначением страховой пенсии по старости на семь лет.
«А если обратиться на восемь лет позже, ИПК будет увеличено на 90%, а фиксированная выплата – на 73%», - заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что с 1 августа 2025 года в России будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru