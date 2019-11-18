В ЛНР рассказали об ожиданиях от нормандской встречи

В ЛНР от встречи в нормандском формате ожидают принятия дорожной карты и рассмотрения геополитических вопросов. Об этом в эфире НСН заявил советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. При этом в Донбассе не уверены, что встреча в нормадском формате состоится 9 декабря.

«Российская Федерация не подтвердила свое участие в нормандском формате 9 декабря. Мы ожидаем принятия дорожной карты, каких-то согласованных документов. Ждем рассмотрения геополитических вопросов. Нормандский формат выступает контролирующим органом для минских договоренностей, поэтому в Минске мы будем рассматривать то, что примет нормандский формат», - пояснил он.

В ЛНР не исключают провокаций со стороны Украины в преддверии нормандской встречи.