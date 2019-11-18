В ЛНР рассказали об ожиданиях от нормандской встречи
Советник главы ЛНР признался в эфире НСН, что в Донбассе не уверены, что встреча в нормадском формате состоится 9 декабря.
В ЛНР от встречи в нормандском формате ожидают принятия дорожной карты и рассмотрения геополитических вопросов. Об этом в эфире НСН заявил советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. При этом в Донбассе не уверены, что встреча в нормадском формате состоится 9 декабря.
«Российская Федерация не подтвердила свое участие в нормандском формате 9 декабря. Мы ожидаем принятия дорожной карты, каких-то согласованных документов. Ждем рассмотрения геополитических вопросов. Нормандский формат выступает контролирующим органом для минских договоренностей, поэтому в Минске мы будем рассматривать то, что примет нормандский формат», - пояснил он.
В ЛНР не исключают провокаций со стороны Украины в преддверии нормандской встречи.
«На Украине источником обострения может быть исключительно внутриполитическая ситуация. Слабая власть не всегда в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, поэтому провокации могут быть со стороны радикалов. Мы не исключаем таких вариантов», - пояснил Мирошник.
По словам собеседника НСН, ситуация в республике достаточно стабильная по сравнению с предыдущими днями.
«На участке разведения Золотое, который находится в зоне ответственности ЛНР, планово выполняется график – идет разминирование, срываются фортификационные сооружения. Примерно за две недели все это будет закончено. В районе Светлодарской дуги практически ежедневно ведутся обстрелы, режим прекращения огня не соблюдается украинской стороной в полной мере. Есть снижение интенсивности обстрелов, но они проходят каждый день», - заключил он.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном договорился о саммите «нормандской четверки» 9 декабря. Подтверждение поступило и от правительства Германии. Россия пока не подтвердила согласование встречи.
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