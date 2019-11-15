Определена дата проведения саммита в «нормандском формате»

Лидеры стран Нормандского формата определились с датой проведения встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, встреча состоится 9 декабря во французской столице. Саммит объединит в Париже лидеров Франции, ФРГ, России и Украины.

Как пишет агентство, в Елисейском дворце отметили заметное движение в направлении разрешения украинского конфликта и добавили, что предстоящая встреча «позволит открыть новый эпизод реализации минских соглашений".

Напомним, ранее на этой неделе начался процесс отвода сил украинских силовиков от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое в самопровозглашённой ЛНР, что подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.

