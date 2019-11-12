МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки»
Киев рассчитывает на то, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе будет проведена так, чтобы Украина смогла развиваться. Такое заявление было озвучено министром иностранных дел страны Вадимом Пристайко в эфире программы «Свобода слова», пишет RT.
Он также отметил, что из-за конфликта на юго-востоке Украины развитие экономики страны сдерживается, а экспортный потенциал существенно снижен.
Вместе с тем Пристайко сообщил, что в дипломaтических кaнaлaх сейчaс обсуждaются конкретные дaты проведения встречи в «нормaндском формaте». Он отметил, что Россия должнa сделaть шaг нaвстречу после рaзведения войск в Петровском.
Ранее на этой неделе начался процесс отвода сил украинских силовиков от линии соприкосновения в районе посёлка Золотое в самопровозглашённой ЛНР, что подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН позитивно оценил начавшийся на Донбассе процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ. Однако, напомнил о многочисленных попытках Украины нарушить условия выполнения Минских соглашений, предусматривающих разведение военных сил по линии соприкосновения.
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