В курском поселке Теткино повреждены 12 домов после обстрела

12 домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

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Это произошло после обстрела со стороны украинских Вооруженных сил. Зафиксировано 10 прилётов. В домовладениях повреждены окна, крыши, фасады и заборы. Глава региона пообещал помочь владельцам повреждённых домов.

Как стало известно ранее, украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелКурск

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