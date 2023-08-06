В курском поселке Теткино повреждены 12 домов после обстрела
6 августа 202301:27
12 домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.
Это произошло после обстрела со стороны украинских Вооруженных сил. Зафиксировано 10 прилётов. В домовладениях повреждены окна, крыши, фасады и заборы. Глава региона пообещал помочь владельцам повреждённых домов.
Как стало известно ранее, украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru