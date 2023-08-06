В курском поселке Теткино повреждены 12 домов после обстрела

МО: экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники ВСУ представлен к званию Героев России В ООН призвали стороны украинского конфликта избегать шагов, ведущих к эскалации Минздрав: в Карелии перевернулось маломерное судно, пострадали десять человек СМИ: число жертв оползня в Грузии выросло до 15 человек Кристовский в финале конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» дал совет начинающим музыкантам