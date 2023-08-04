Российский снайпер рассказал об активном применении ВСУ кассетных бомб в ДНР
Украинские войска активно используют кассетные боеприпасы в промзоне города Авдеевка в Донецкой народной республике. Об этом рассказал снайпер бригады «Пятнашка» с позывным Тимати в беседе с РИА Новости.
По словам бойца, ВСУ пытаются накрывать кассетными боеприпасами российские позиции и остановить продвижение ВС РФ в промзоне Авдеевки.
«Они часа два конкретно утюжили нас именно "кассетами". <…> Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — НСН) ложится. Где-то примерно как "Лепесток" (противопехотная мина. - НСН), и потом она ковром ложится. Двадцать как минимум. Каждые восемь минут», — поделился снайпер.
Как отметил боец, противник наводит артиллерию с помощью беспилотников и бьет «очень точечно», от ударов сложно скрыться в окопах, пишет RT. Военный указал, что заметил применение кассетных боеприпасов около двух недель назад, когда стало известно о поставках таких снарядов.
«По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много», — добавил Тимати.
Ранее доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» рассказал, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям под Соледаром, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru