Российский снайпер рассказал об активном применении ВСУ кассетных бомб в ДНР

По словам бойца, ВСУ пытаются накрывать кассетными боеприпасами российские позиции и остановить продвижение ВС РФ в промзоне Авдеевки.

«Они часа два конкретно утюжили нас именно "кассетами". <…> Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — НСН) ложится. Где-то примерно как "Лепесток" (противопехотная мина. - НСН), и потом она ковром ложится. Двадцать как минимум. Каждые восемь минут», — поделился снайпер.

Как отметил боец, противник наводит артиллерию с помощью беспилотников и бьет «очень точечно», от ударов сложно скрыться в окопах, пишет RT. Военный указал, что заметил применение кассетных боеприпасов около двух недель назад, когда стало известно о поставках таких снарядов.

«По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много», — добавил Тимати.

Ранее доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» рассказал, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям под Соледаром, напоминает «Свободная пресса».

