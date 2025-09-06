В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне, площадь возгорания составила 900 квадратных метров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Уточняется, что в ликвидации возгорания участвуют 24 человека, также задействованы 11 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

На данный момент продолжается подготовка к отсыпке горящего участка грунтом.

При этом из-за пожара на полигоне временно приостановили прием отходов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
