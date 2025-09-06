В Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети
В конце августа в Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети Чамлыджа, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ.
Уточняется, что инцидент произошел 26 августа. Туристы сфотографировались в мечети, а затем поцеловались. В ходе допроса россиянин принес извинения, сказав, что не знал о запрете подобных действий в мечети.
Как сообщают турецкие СМИ, было возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей.
В генконсульстве подтвердили факт задержания, однако после дачи показаний россиян отпустили на свободу, передает «Радиоточка НСН».
