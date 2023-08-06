Украина обстреляла университет в Донецке кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, сообщил в Telegram мэр Алексей Кулемзин.

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В результате строение загорелось. Пламя охватило первый корпус учебного заведения. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Рыльске начали ремонтировать Покровский храм и административные здания, пострадавшие после атаки Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаОбстрелДонецк

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