Украина обстреляла университет в Донецке кассетными боеприпасами
6 августа 202301:01
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами здание Донецкого университета экономики и торговли, сообщил в Telegram мэр Алексей Кулемзин.
В результате строение загорелось. Пламя охватило первый корпус учебного заведения. На месте работают экстренные службы.
Ранее в Рыльске начали ремонтировать Покровский храм и административные здания, пострадавшие после атаки Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru