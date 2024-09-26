В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен

Путин: РФ вправе применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии При обрушении балкона в Ленинградской области пострадала пожилая женщина Бывшему мэру Сочи вменяют присвоение двух земельных участков Пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов начали закрываться из-за нехватки работников Минтранс предложил запретить использовать за рулем планшеты Артисты Большого Московского цирка выступили в метро