В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен
26 сентября 202401:33
Вооруженные силы Украины убили сослуживцев за попытку сдаться в плен, сообщает «360».
Это произошло в районе села Веселое в Курской области. Они уничтожили ехавшую к российским солдатам боевую машину пехоты CV-90 с белым флагом вместе с экипажем.
Украинские военные запустили ракету из соседней лесополосы.
Ранее наемники на Украине начали убивать друг друга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru