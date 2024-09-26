В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен

Вооруженные силы Украины убили сослуживцев за попытку сдаться в плен, сообщает «360».

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Это произошло в районе села Веселое в Курской области. Они уничтожили ехавшую к российским солдатам боевую машину пехоты CV-90 с белым флагом вместе с экипажем.

Украинские военные запустили ракету из соседней лесополосы.

Ранее наемники на Украине начали убивать друг друга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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